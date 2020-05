SAP.iO Foundry Paris recrute des startups spécialisées dans le domaine de l'approvisionnement 0PARTAGES 3 0 Pendant la crise du COVID-19, beaucoup d’entreprises ont connu des perturbations de leur chaine d’approvisionnement. Pour offrir de nouvelles solutions innovantes aux entreprises, SAP.iO Foundry Paris va recruter cette fois une sélection de jeunes pousses spécialisées dans le domaine de l’approvisionnement. Les startups françaises mais aussi européennes peuvent candidater dès aujourd’hui jusqu’au 19 juillet 2020 pour bénéficier, pendant 10 semaines, du programme d’accélération d’exception de SAP.



Enrichir les offres SAP S/4HANA et SAP Ariba

Cette nouvelle promotion regroupera 6 à 8 startups innovantes orientées « procurement » pouvant apporter beaucoup de valeur aux clients SAP et complémentaires aux offres leaders du marché SAP S/4HANA et SAP Ariba. Les jeunes pousses seront notamment retenues pour leurs approches novatrices de gestion des approvisionnements qui visent à simplifier l’expérience utilisateur, l’automatisation des process et une gestion des données améliorées.



Les startups sélectionnées devront répondre à plusieurs enjeux : comprendre l’univers SAP pour pouvoir construire une relation business de confiance, créer une intégration technique entre leur solution et celles de SAP et rencontrer les clients de SAP tout au long du programme. A l’issue du programme, les solutions des startups rejoindront l’App Center de SAP et notamment l’Ariba Network le plus grand réseau commercial B2B au monde avec 4,6 millions d’entreprises sont connectées dans 190 pays.





Un programme d’accélération mature qui se développe à l’échelle européenne pour dénicher les meilleures startups

Après deux années de succès, SAP.iO Foundry Paris se développe et ouvre ses portes à des startups européennes. L’objectif reste le même : dénicher les meilleures startups pour répondre au mieux aux besoins et aux attentes de SAP. Ce nouveau programme sera également virtualisé afin de permettre à toutes les startups, quel que soit le fuseau horaire, de suivre la formation.



Les startups sélectionnées feront partie d'un programme de 10 semaines et travailleront aux côtés de cadres et de mentors internationaux (cadres SAP et mentors externes) pour se concentrer sur leurs défis uniques.



« La gestion des approvisionnements des entreprises a été bousculée ces derniers mois avec la crise du COVID-19. Cette prochaine promotion vise à apporter toujours plus de valeur aux entreprises et des solutions complémentaires à nos clients SAP S/4HANA et SAP Ariba. Parce que nous souhaitons nous entourer des meilleures startups du moment, nous allons élargir la portée du programme et intégrer les meilleures pépites sur le sujet. Le programme est donc ouvert aux startups européennes avec nous l’espérons une forte représentation française ! », explique Sébastien Gibier, Directeur de SAP.iO Foundry Paris.





Inscrivez-vous à SAP .iO Foundry Paris -Future of Procurement



A propos de SAP



SAP est le leader du marché des applications d’entreprise : 77% des transactions financières mondiales passent par un système SAP. L’entreprise accompagne les organisations de toute taille et de tout secteur à mieux opérer. Nos technologies de machine learning, d’Internet des objets (IoT), d’analytique avancée et de gestion de l’expérience aident nos clients à transformer leur activité en « entreprise intelligente ». SAP dote les professionnels d’une vision approfondie sur leur activité et favorise la collaboration pour garder une longueur d’avance sur leurs concurrents. Pour les entreprises, nous simplifions la technologie afin qu’elles puissent utiliser nos logiciels comme elles le souhaitent, sans interruption. Notre suite d’applications de bout en bout et nos services permettent à plus de 440 000 clients d’opérer de manière rentable, de s’adapter en permanence et de faire la différence. Avec son réseau mondial de clients, partenaires, employés et leaders d’opinion, SAP aide le monde à mieux fonctionner et à améliorer la vie de chacun. Pour plus d’information, visitez le site



