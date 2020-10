SAP se lance totalement dans le "cloud" et abandonne les objectifs de marge à moyen terme Les investisseurs lâchent l'entreprise qui perd 35 milliards de dollars en valeur marchande 0PARTAGES 2 0 SAP a déclaré qu'il allait tout mettre en œuvre pour passer au cloud computing en abandonnant ses objectifs de rentabilité à moyen terme et a averti que ses activités prendraient plus de temps que prévu pour se remettre de la pandémie de coronavirus.



Les investisseurs ont réagi en se débarrassant des actions de l'entreprise technologique la plus précieuse d'Europe, qui a ouvert à Francfort en baisse de près de 20 % pour effacer 35 milliards de dollars de sa valeur marchande - leur plus forte baisse en une journée en 24 ans.



Le pivot stratégique mis en place par le directeur général Christian Klein signifie que les investisseurs sont une fois de plus invités à attendre que la promesse de marges plus importantes du groupe allemand de logiciels commerciaux se concrétise.





"Nous sommes à un point d'inflexion", a déclaré M. Klein aux journalistes lors d'une conférence téléphonique. "Je ne suis pas prêt à échanger de la valeur pour nos clients contre une optimisation des marges à court terme."



JP Morgan a réduit son objectif de prix pour SAP de 160 euros à 120, et a déclassé le titre de "surpondéré" à "neutre". Citi a déclaré que les perspectives prudentes de SAP allaient nuire au sentiment général à l'égard des valeurs technologiques et logicielles européennes.



Ce changement de cap fait suite à une année de turbulences déclenchées par le départ du PDG de longue date, Bill McDermott, et à une expérience ratée de direction en tandem qui s'est terminée en avril lorsque M. Klein est devenu le seul PDG alors que les gouvernements verrouillaient les économies.



À l'époque, la pandémie frappait déjà les opérations, mais SAP s'en tenait à une "ambition" à moyen terme fixée sous la surveillance de McDermott qui prévoyait des marges bénéficiaires en hausse d'un point de pourcentage par an dans les cinq ans à venir jusqu'en 2023.



La réinitialisation abandonne à juste titre une stratégie qui a été faite "une fois dans une vie pré-COVID", a déclaré l'analyste industriel Josh Greenbaum chez EAConsult.



"Je pense que c'est un bon moment pour prendre la marge de manœuvre nécessaire pour passer au cloud, et il est clair que l'économie de la pandémie contribue à justifier cette décision", a-t-il déclaré.



HEADWINDS



Ce dernier changement signifie en fait que les marges bénéficiaires vont s'étioler au cours des trois prochaines années. Les vents contraires ne se transformeront en vents arrière qu'après cela, a déclaré le directeur financier Luka Mucic aux journalistes.



Les recettes du cloud - provenant des services par abonnement hébergés dans des centres de données distants - devraient maintenant tripler pour atteindre 22 milliards d'euros (26 milliards de dollars) d'ici 2025. Cela éclipsera les ventes traditionnelles de licences qui ont été pendant des décennies la vache à lait de SAP.



Le total des recettes ajustées en 2025 est maintenant prévu à 36 milliards d'euros et le bénéfice d'exploitation ajusté à 11,5 milliards - ce qui implique une marge de 31,9 % qui correspond à peu près aux résultats du troisième trimestre de SAP.



Certains investisseurs se demandent si SAP, une sorte de guichet unique pour la gestion de processus tels que la finance ou les chaînes d'approvisionnement, gagnera dans le Cloud, ou finira par perdre face à des concurrents plus innovants.



Ils désignent des rivaux à croissance rapide tels que Celonis, un spécialiste allemand de l'exploitation des processus, qui cherche à devenir le leader mondial dans une seule catégorie et qui peut prendre le dessus sur SAP ou son concurrent américain Oracle.



Au cours du trimestre, le chiffre d'affaires total ajusté a chuté de 4 %, tandis que le bénéfice d'exploitation a baissé de 12 %, selon les normes internationales d'information financière. Après ajustement et à taux de change constant, le bénéfice a augmenté de 4 %.



SAP a revu à la baisse ses prévisions pour 2020, affirmant que la réimposition de mesures de verrouillage par certains gouvernements avait frappé ses activités, alors que les industries durement touchées mettraient maintenant plus de temps que prévu à se redresser.



Source : SAP



Et vous ?



