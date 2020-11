SAP finalise l'acquisition d'Emarsys, fournisseur de plateforme d'engagement client omnicanal. 0PARTAGES 2 0 SAP (NYSE : SAP) a annoncé avoir procédé à l’acquisition d’Emarsys, fournisseur de plateforme d’engagement client omnicanal. Les conditions de la transaction n’ont pas été précisées.



« Emarsys fait maintenant officiellement partie de SAP Customer Experience. Nous sommes impatients à l’idée de travailler ensemble, d’apprendre à mieux nous connaître et de créer un portefeuille de produits qui aille bien au-delà de la somme des deux parties », déclare Bob Stutz, Président de SAP Customer Experience.

« Grâce aux atouts de nos solutions actuelles et à l’intégration d’Emarsys, SAP Customer Expérience permettra de créer des mécanismes d’engagement personnalisés et omnicanaux, pour aller à la rencontre des clients lorsqu’ils le souhaitent, sur leurs canaux de prédilection et selon leurs préférences. »









À propos d’Emarsys



Emarsys met à la disposition des responsables de marketing digital et responsables business la seule plateforme d’engagement client omnicanal conçue pour accélérer les résultats business. En alignant rapidement les résultats business souhaités sur des stratégies d’engagement client omnicanal reconnues (crowdsourcées par des grandes marques de votre secteur d’activité), la plateforme d'Emarsys vous donne la possibilité d’accélérer le Time to Value, de proposer des expériences client 1:1 de qualité et produire des résultats mesurables rapidement.



À propos de SAP



La stratégie de SAP vise à aider chaque organisation à fonctionner en “entreprise intelligente”. En tant que leader du marché des logiciels d’application d’entreprise, SAP aide les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs à opérer au mieux : 77 % des transactions commerciales mondiales entrent en contact avec un système SAP®. Les technologies de Machine Learning, d’Internet des objets (IoT) et d’analytique avancées de SAP aident les clients à transformer leurs activités en “entreprises intelligentes”. SAP permet aux personnes et aux organisations d’avoir une vision approfondie de leur business et favorise la collaboration afin qu’elles puissent garder une longueur d’avance sur leurs concurrents.



