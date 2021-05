Dans le cadre de l'accord conclu avec les départements de la justice, du trésor et du commerce, les procureurs fédéraux ont également accepté de ne pas engager de poursuites pénales contre la société.L'affaire contre SAP marque la première fois qu'une entreprise a tiré parti d'une politique du ministère de la Justice qui donne aux entreprises la possibilité d'éviter les poursuites pour exportation illégale de biens vers des pays, des entreprises ou des personnes sanctionnés en les signalant elles-mêmes au gouvernement américain.Afin de bénéficier d'un crédit de coopération, l'entreprise doit signaler la faute présumée "avant une menace imminente de divulgation ou d'enquête gouvernementale" et divulguer "tous les faits pertinents", y compris l'identité des personnes responsables des délits.Le ministère de la Justice a déclaré que SAP a coopéré et a déjà pris les mesures nécessaires pour remédier aux problèmes.Selon les procureurs, la société s'est livrée à des milliers d'exportations illégales de logiciels pendant au moins sept ans., a déclaré John Demers, procureur général adjoint pour la division de la sécurité nationale.Source : Justice DepartmentQu'en pensez-vous ?