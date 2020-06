Le lundi 08 juin, SAP SE (NYSE : SAP) a annoncé lundi qu'elle offrait mondialement un accès gratuit aux environnements de démonstration de logiciels, afin d'aider les partenaires à prospérer dans le contexte commercial actuel et leurs clients à créer des entreprises mieux gérées.L'annonce a été faite lors du Sommet mondial des partenaires SAP, qui s'est tenu en ligne le 3 juin. Tandis que le monde continue de s'adapter à la pandémie de COVID-19, SAP aide ses partenaires à maintenir la continuité de leur activité en boostant son mouvement de partenariat de nouvelle génération et en identifiant des moyens puissants d'aider les partenaires à accélérer le processus de reprise d’activité de leurs clients. Trois nouvelles initiatives partenaires sont désormais disponibles.Le cadre définissant la qualité des prestations des partenaires est conçu pour garantir des projets de grande qualité et une meilleure expérience des partenaires et des clients. Il fournit un ensemble de processus, d'outils et de solutions de reporting dans le but d'aider les partenaires à former et à activer leurs ressources et de surveiller la qualité de tous les projets. Il accorde également des subventions pour la formation des consultants et des avantages pour les investissements de partenaires, en mettant l'accent sur la réussite des clients. En outre, SAP augmentera son propre investissement dans la formation et l'habilitation des partenaires. SAP fournira également des services pour soutenir les projets de mise en œuvre des partenaires et l'adoption par les clients.SAP offre aux partenaires un accès gratuit à un environnement intégré et préconfiguré de démonstration de logiciels afin de faciliter les conversations commerciales. Elle offre un accès gratuit à certains des scénarios de démonstration Intelligent Enterprise les plus populaires, couvrant un large éventail de solutions et de technologies intelligentes intégrées. D'autres scénarios seront ajoutés au fil du temps pour aider les partenaires à renforcer l'approche Intelligent Enterprise. Les partenaires peuvent s'inscrire ici pour découvrir l'option partagée de l'environnement de démonstration des partenaires SAP. Après avoir rempli les conditions requises, les partenaires bénéficient d'un accès gratuit à l'activation de démonstrations et d'un service de conciergerie gratuit pour les conseils et l'accompagnement. Cela permet de s'assurer qu'ils disposent des compétences et des ressources nécessaires pour offrir à leurs clients une expérience de démonstration de bout en bout à la fois fluide et cohérente.En outre, SAP annonce 12 mois d'accès gratuit pour que les partenaires puissent tester et faire des démonstrations de systèmes sur SAP S/4HANA Cloud. Cette offre sera également disponible sur la solution SAP Business ByDesign, la solution de cloud complète, intégrée et adaptable pour les entreprises de taille intermédiaire et les filiales de grandes entreprises. Les nouvelles offres seront disponibles à partir du 1er juillet 2020.SAP est le leader du marché des applications d’entreprise : 77% des transactions financières mondiales passent par un système SAP. L’entreprise accompagne les organisations de toute taille et de tout secteur à mieux opérer. Les technologies de machine learning, d’Internet des objets (IoT), d’analytique avancée et de gestion de l’expérience de la société aident les clients à transformer leur activité en « entreprise intelligente ». SAP dote les professionnels d’une vision approfondie sur leur activité et favorise la collaboration pour garder une longueur d’avance sur leurs concurrents.Pour les entreprises, SAP simplifie la technologie afin qu’elles puissent utiliser ses logiciels comme elles le souhaitent, sans interruption. La suite d’applications de bout en bout et les services de SAP permettent à plus de 440 000 clients d’opérer de manière rentable, de s’adapter en permanence et de faire la différence.Avec son réseau mondial de clients, partenaires, employés et leaders d’opinion, SAP aide le monde à mieux fonctionner et à améliorer la vie de chacun.Source : SAP