SAP : l'accent mis sur la croissance ne se fera pas au détriment des objectifs de marge Selon Luka Mucic, CFO 0PARTAGES 2 0 Le groupe allemand de logiciels d'entreprise (SAPG.DE) va poursuivre sa croissance sous la direction de son nouveau directeur général Christian Klein, mais ce faisant, il n'a pas l'intention de sacrifier son objectif d'accroître ses marges à moyen terme, a déclaré un cadre supérieur.



Les analystes ont perçu un regain d'intérêt pour la croissance depuis que M. Klein a pris la direction exclusive de SAP plus tôt cette année, mais le directeur financier Luka Mucic a réaffirmé les objectifs de marge à moyen terme de la société.





"Il ne devrait y avoir aucun doute quant à notre engagement à stimuler la croissance et à accroître l'efficacité", a déclaré M. Mucic lors d'un chat au coin du feu lors d'une conférence technique en ligne organisée par Citi. SAP ne sacrifierait pas la croissance en se concentrant de manière unidimensionnelle sur les marges de l'entreprise, a-t-il ajouté.



La stratégie quinquennale de SAP jusqu'en 2023 prévoit une augmentation des marges de cinq points de pourcentage, le groupe passant à l'hébergement de ses services dans des centres de données distants sur la base d'un abonnement - un modèle plus prévisible que ses anciennes licences de logiciels.



Introduction en bourse de Qualtrics



Mucic a également déclaré que la direction travaillait à l'achèvement des préparatifs pour faire flotter Qualtrics, la plateforme de suivi de l'expérience client qu'elle a acquise pour 8 milliards de dollars il y a près de deux ans, mais n'a pas donné de précisions sur le calendrier.



L'introduction partielle en bourse permettrait à Qualtrics de recommencer à récompenser ses cadres avec des incitations basées sur des actions - contrairement au règlement en espèces de SAP de sa rémunération en actions qui tend à augmenter en fonction du cours de l'action.



Pour SAP, qui conservera le contrôle de Qualtrics et continuera à la consolider après l'introduction en bourse, ce changement devrait avoir un effet global positif sur le cash-flow de SAP, a déclaré M. Mucic lors de l'événement organisé par Citi.





Luka Mucic, CFO SAP Luka Mucic, CFO SAP

