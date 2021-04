SAP a déclaré qu'il s'attendait désormais à un chiffre d'affaires lié au cloud et aux logiciels de 23,4 à 23,8 milliards d'euros (28 à 28,4 milliards de dollars) à taux de change constant, soit une hausse de 100 millions d'euros par rapport aux prévisions précédentes et une augmentation de 1 % à 2 % en glissement annuel.Sa prévision pour le bénéfice d'exploitation annuel ajusté est restée inchangée à 7,8-8,2 milliards d'euros, soit une baisse de 1%-6% par rapport au résultat de l'année dernière.L'entreprise, dont le siège est à Walldorf, a publié au préalable des résultats "exceptionnels" pour le premier trimestre, qui montrent que la nouvelle orientation du PDG Christian Klein, à savoir la vente de services de transformation des entreprises par l'intermédiaire de sa solution Rise avec SAP, a gagné du terrain.Les nouvelles activités de cloud, mesurées par le carnet de commandes actuel de cloud, ont augmenté de 19 % à taux de change constants au premier trimestre pour atteindre 7,63 milliards d'euros - la plus forte hausse depuis cinq ans - tandis que le chiffre d'affaires ajusté du cloud a augmenté de 13 % à taux de change constants. en savoir plusLe chiffre d'affaires total, qui comprend les piliers traditionnels de SAP que sont les ventes de licences et les revenus des services, a augmenté de 2 % au cours du trimestre à taux de change constant pour atteindre 6,35 milliards d'euros.Le bénéfice d'exploitation déclaré a été pénalisé par la rémunération en actions des dirigeants, que SAP comptabilise comme une dépense en espèces. Après avoir éliminé cet effet, le bénéfice d'exploitation ajusté a augmenté de 24 % pour atteindre 1,74 milliard d'euros à taux de change constant.SAP a publié ses résultats à l'avance, comme l'exigent les règles boursières allemandes lorsqu'ils divergent des attentes ou que la direction ajuste ses prévisions. La société doit présenter ses résultats trimestriels complets le 22 avril.Source : SAP Que pensez-vous de cette progression des services cloud de SAP ?