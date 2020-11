La pénurie de compétences est mise en cause dans les problèmes de migration de SAP vers le cloud D'après une étude d'Ensono 0PARTAGES 3 0 SAP demeure l'un des outils de planification des ressources d'entreprise les plus utilisés et de nombreuses entreprises cherchent à migrer leur SAP vers le cloud à partir de systèmes sur site. Mais cette démarche est freinée par une pénurie de compétences.



Une nouvelle étude d'Ensono montre que seulement 4 % des responsables informatiques britanniques déclarent avoir achevé leur stratégie de migration de SAP vers le cloud public. 80 % de ceux qui n'ont pas terminé leurs projets déclarent avoir reporté ou annulé leur migration des applications SAP vers le cloud public en raison du manque de compétences en matière de SAP et 74 % ont pris une décision similaire en raison du manque de compétences en matière de cloud public.



Alors que 60 % des entreprises cherchent à se lancer dans le cloud public, la majorité des applications SAP sont encore hébergées sur site. Environ 35 % des personnes interrogées dans le cadre de l'étude d'Ensono déclarent que les compétences SAP constitueraient des obstacles pour leur organisation lors de la migration de leur portefeuille depuis le site. Environ 35 % des personnes interrogées déclarent que les aptitudes en matière de cloud public présenteraient le même obstacle. D'autre part, 29 % font état d'une pénurie de compétences en matière de technologies patrimoniales, ce qui constitue une véritable énigme et un problème pour l'avenir de l'informatique.







Oliver Presland, vice-président d'Ensono, déclare : "Nous sommes en pleine pénurie de talents en informatique, ce qui freine les organisations, limite leur capacité de transformation, provoque des blocages commerciaux, un désavantage concurrentiel, des problèmes de sécurité et des risques de conformité".



Si le déficit de connaissances ne peut être comblé - qu'il s'agisse de compétences SAP ou de compétences cloud - le risque est réel que les entreprises abandonnent complètement leur portefeuille SAP. Dans l'état actuel des choses, 14 % des entreprises prévoient de se retirer complètement de l'écosystème SAP au cours des trois prochaines années, et 15 % prévoient de réduire leur portefeuille d'applications SAP.



Au total, près d'un tiers des entreprises ont l'intention de réduire ou d'abandonner complètement l'écosystème SAP.



"Pour bon nombre de ces deux tiers d'organisations qui prévoient de continuer à travailler avec SAP, la pénurie de compétences continuera à poser un problème", déclare Simon Ratcliffe, consultant principal chez Ensono. "Chaque entreprise aura des méthodes différentes pour gérer ce défi en fonction de sa situation. Pour une grande partie, cependant, la solution s'articulera autour d'un partenariat avec un fournisseur de services gérés - agissant pour soutenir une équipe interne".



